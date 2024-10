Predilife chute à l'annonce de la filialisation de Mammorisk

AOF - EN SAVOIR PLUS

La valorisation de cet actif se fonde principalement sur l'évaluation du dispositif MammoRisk à 207,3 millions d'euros effectuée par Sorgem Évaluation et communiquée le 25 avril 2024. Predilife "pourra bénéficier de sources de financement complémentaires au travers d'investissements dans sa filiale dont elle prévoit de garder le contrôle".

C'est "afin d'accélérer le développement de cette activité et l'autonomie de son financement à l'international" que Predilife a décidé de filialiser celle-ci dans une société qu'il détiendra à 100%, nommée MammoRisk, en lui apportant sa branche d'activité.

(AOF) - Predilife perd 14,28% à 6,20 euros après l’annonce de la signature du traité d'apport partiel d'actif relatif à la filialisation de sa solution Mammorisk. Le spécialiste de la médecine prédictive précise qu’elle devrait permettre un dépistage personnalisé réduisant d’environ 20% les cancers du sein métastatiques comparé au dépistage standard. Elle bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance internationale via l’étude MyPeBS dont les inclusions sont terminées. Les 53 000 femmes recrutées vont être suivies jusqu’en 2027 et les résultats sont attendus fin 2027.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.