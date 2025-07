PREDILIFE : Bilan semestriel au 30/06/2025 du contrat de liquidité PREDILIFE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 25 JUILLET 2025

Bilan semestriel au 30/06/2025

du contrat de liquidité PREDILIFE

Villejuif, France, le 25 Juillet 2025 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, présente aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF –Tradition Securities And Futures.

Au titre du contrat de liquidité confié par PREDILIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2025 :

3 538 actions PREDILIFE (*)

30 741,57 € (*)

(*) Après restitution à la société PREDILIFE de 2 000 actions et 50 000 € en date du 21/05/2025

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 697 actions PREDILIFE

71 846,93 €

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d'actions 17 506 19 665 Nombre de transactions 68 75 Montant en capitaux 68 491,83 € 77 406,47 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en €

02/01/2025 PREDILIFE A 9 3,46 31,14 02/01/2025 PREDILIFE V 670 3,5 2 345,00 03/01/2025 PREDILIFE A 500 3,4436 1 721,80 06/01/2025 PREDILIFE A 730 3,4095 2 488,94 06/01/2025 PREDILIFE V 451 3,409 1 537,46 07/01/2025 PREDILIFE V 66 3,56 234,96 08/01/2025 PREDILIFE A 21 3,38 70,98 09/01/2025 PREDILIFE A 1 214 4,4573 5 411,16 09/01/2025 PREDILIFE V 3 424 4,2118 14 421,20 10/01/2025 PREDILIFE A 53 4 212,00 10/01/2025 PREDILIFE V 100 4,2 420,00 13/01/2025 PREDILIFE A 21 4,06 85,26 14/01/2025 PREDILIFE V 21 4,1 86,10 15/01/2025 PREDILIFE A 607 4 2 428,00

15/01/2025 PREDILIFE V 246 4,1 1 008,60 17/01/2025 PREDILIFE A 600 3,96 2 376,00 17/01/2025 PREDILIFE V 600 3,9783 2 386,98 20/01/2025 PREDILIFE A 267 3,96 1 057,32 21/01/2025 PREDILIFE A 259 3,8801 1 004,95 22/01/2025 PREDILIFE A 26 3,82 99,32 22/01/2025 PREDILIFE V 25 3,86 96,50 23/01/2025 PREDILIFE A 243 3,7963 922,50 23/01/2025 PREDILIFE V 20 3,78 75,60 24/01/2025 PREDILIFE A 1 050 3,9467 4 144,04 24/01/2025 PREDILIFE V 1 092 3,858 4 212,94 27/01/2025 PREDILIFE A 428 3,9 1 669,20 27/01/2025 PREDILIFE V 142 3,901 553,94 31/01/2025 PREDILIFE A 186 3,76 699,36 31/01/2025 PREDILIFE V 29 3,78 109,62 03/02/2025 PREDILIFE A 100 3,84 384,00 03/02/2025 PREDILIFE V 202 3,84 775,68 04/02/2025 PREDILIFE A 100 3,84 384,00 04/02/2025 PREDILIFE V 13 3,86 50,18 05/02/2025 PREDILIFE A 258 3,76 970,08 05/02/2025 PREDILIFE V 269 3,7825 1 017,49 06/02/2025 PREDILIFE V 200 3,78 756,00 07/02/2025 PREDILIFE V 96 3,8 364,80 10/02/2025 PREDILIFE V 156 3,8 592,80 11/02/2025 PREDILIFE A 60 3,7567 225,40 11/02/2025 PREDILIFE V 557 3,854 2 146,68 13/02/2025 PREDILIFE A 276 3,8522 1 063,21 13/02/2025 PREDILIFE V 128 3,88 496,64 14/02/2025 PREDILIFE V 30 3,86 115,80 17/02/2025 PREDILIFE V 255 3,9093 996,87 18/02/2025 PREDILIFE A 13 4 52,00 18/02/2025 PREDILIFE V 536 3,9924 2 139,93 19/02/2025 PREDILIFE A 32 4,02 128,64 19/02/2025 PREDILIFE V 55 4,04 222,20 24/02/2025 PREDILIFE A 128 4,0364 516,66 24/02/2025 PREDILIFE V 5 4,06 20,30 25/02/2025 PREDILIFE A 441 4,1859 1 845,98 25/02/2025 PREDILIFE V 2 449 4,1827 10 243,43 26/02/2025 PREDILIFE A 1 200 4,3206 5 184,72 26/02/2025 PREDILIFE V 57 4,3 245,10 27/02/2025 PREDILIFE A 1 028 4,1462 4 262,29 27/02/2025 PREDILIFE V 941 4,1714 3 925,29 28/02/2025 PREDILIFE V 80 4,04 323,20

03/03/2025 PREDILIFE A 8 4 32,00 04/03/2025 PREDILIFE A 321 3,9528 1 268,85 04/03/2025 PREDILIFE V 30 4,1 123,00 05/03/2025 PREDILIFE V 320 3,96 1 267,20 06/03/2025 PREDILIFE A 1 396 3,969 5 540,72 07/03/2025 PREDILIFE A 846 3,8142 3 226,81 07/03/2025 PREDILIFE V 570 3,806 2 169,42 10/03/2025 PREDILIFE V 290 3,86 1 119,40 12/03/2025 PREDILIFE A 948 3,8097 3 611,60 12/03/2025 PREDILIFE V 378 3,8038 1 437,84 13/03/2025 PREDILIFE A 506 3,7467 1 895,83 13/03/2025 PREDILIFE V 152 3,7453 569,29 14/03/2025 PREDILIFE V 217 3,76 815,92 17/03/2025 PREDILIFE A 3 3,7 11,10 17/03/2025 PREDILIFE V 20 3,76 75,20 18/03/2025 PREDILIFE A 28 3,7 103,60 18/03/2025 PREDILIFE V 49 3,76 184,24 19/03/2025 PREDILIFE V 78 3,76 293,28 20/03/2025 PREDILIFE V 1 3,86 3,86 27/03/2025 PREDILIFE A 46 3,7 170,20 27/03/2025 PREDILIFE V 5 3,86 19,30 28/03/2025 PREDILIFE A 302 3,7265 1 125,40 28/03/2025 PREDILIFE V 189 3,7188 702,85 31/03/2025 PREDILIFE V 252 3,7721 950,57 01/04/2025 PREDILIFE A 40 3,675 147,00 01/04/2025 PREDILIFE V 40 3,685 147,40 02/04/2025 PREDILIFE A 87 3,6303 315,84 02/04/2025 PREDILIFE V 10 3,64 36,40 03/04/2025 PREDILIFE A 2 3,62 7,24 03/04/2025 PREDILIFE V 77 3,64 280,28 04/04/2025 PREDILIFE A 45 3,52 158,40 08/04/2025 PREDILIFE A 4 3,6 14,40 09/04/2025 PREDILIFE A 159 3,6745 584,25 09/04/2025 PREDILIFE V 130 3,7391 486,08 10/04/2025 PREDILIFE A 254 3,6417 924,99 10/04/2025 PREDILIFE V 11 3,77 41,47 15/04/2025 PREDILIFE A 177 3,64 644,28 15/04/2025 PREDILIFE V 177 3,6405 644,37 16/04/2025 PREDILIFE A 586 3,5498 2 080,18 16/04/2025 PREDILIFE V 30 3,5903 107,71 22/04/2025 PREDILIFE A 233 3,5 815,50 22/04/2025 PREDILIFE V 427 3,6 1 537,20 23/04/2025 PREDILIFE V 840 3,64 3 057,60

28/04/2025 PREDILIFE A 20 3,63 72,60 29/04/2025 PREDILIFE A 60 3,6 216,00 30/04/2025 PREDILIFE A 20 3,58 71,60 30/04/2025 PREDILIFE V 20 3,58 71,60 02/05/2025 PREDILIFE V 1 3,61 3,61 06/05/2025 PREDILIFE A 10 3,58 35,80 06/05/2025 PREDILIFE V 200 3,6229 724,58 07/05/2025 PREDILIFE A 50 3,64 182,00 07/05/2025 PREDILIFE V 258 3,644 940,15 08/05/2025 PREDILIFE A 4 3,56 14,24 08/05/2025 PREDILIFE V 17 3,65 62,05 09/05/2025 PREDILIFE V 20 3,7 74,00 12/05/2025 PREDILIFE V 960 3,7333 3 583,97 13/05/2025 PREDILIFE A 10 3,7 37,00 14/05/2025 PREDILIFE A 1 3,7 3,70 14/05/2025 PREDILIFE V 5 3,7695 18,85 16/05/2025 PREDILIFE A 450 4,3629 1 963,31 16/05/2025 PREDILIFE V 256 4,98 1 274,88 19/05/2025 PREDILIFE A 50 4 200,00 23/05/2025 PREDILIFE V 90 4 360,00 28/05/2025 PREDILIFE A 288 3,85 1 108,80 28/05/2025 PREDILIFE V 66 3,88 256,08 30/05/2025 PREDILIFE A 12 3,84 46,08 30/05/2025 PREDILIFE V 2 3,91 7,82 02/06/2025 PREDILIFE A 2 3,8 7,60 03/06/2025 PREDILIFE A 31 3,7 114,70 03/06/2025 PREDILIFE V 41 3,7244 152,70 05/06/2025 PREDILIFE V 20 3,8 76,00 06/06/2025 PREDILIFE A 10 3,8 38,00 09/06/2025 PREDILIFE V 1 3,91 3,91 10/06/2025 PREDILIFE A 20 3,79 75,80 10/06/2025 PREDILIFE V 10 3,88 38,80 11/06/2025 PREDILIFE A 330 3,49 1 151,70 11/06/2025 PREDILIFE V 130 3,6046 468,60 12/06/2025 PREDILIFE V 70 3,62 253,40 13/06/2025 PREDILIFE V 130 3,64 473,20 20/06/2025 PREDILIFE A 80 3,6 288,00 20/06/2025 PREDILIFE V 80 3,6 288,00 24/06/2025 PREDILIFE A 51 3,52 179,52 24/06/2025 PREDILIFE V 51 3,53 180,03 25/06/2025 PREDILIFE A 29 3,52 102,08 25/06/2025 PREDILIFE V 29 3,52 102,08 30/06/2025 PREDILIFE A 137 3,41 467,17

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

