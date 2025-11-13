 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 231,27
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Predica dépasse les 10% de Carmila
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 16:27

Predica a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 novembre, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Carmila , au résultat d'une diminution du nombre total d'actions et de droits de vote de la société.

Le déclarant, filiale de Crédit Agricole, précise détenir 14 068 956 actions Carmila représentant autant de droits de vote, soit 10,03% du capital et des droits de vote de cette foncière spécialisée dans l'immobilier commercial.

Crédit Agricole Assurances et sa filiale déclarent ne pas envisager de poursuivre leurs acquisitions d'actions Carmila, ni de demander dans un délai de six mois la nomination d'un nouvel administrateur, sous réserve du maintien des équilibres actuels du conseil.

Valeurs associées

CARMILA
16,9000 EUR Euronext Paris +0,24%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    L'Otan renonce à Boeing pour ses avions AWACS
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.11.2025 17:33 

    L'Otan a décidé de renoncer au constructeur américain Boeing pour remplacer sa flotte d'avions AWACS, après le retrait américain du programme, a indiqué jeudi le ministère néerlandais de la Défense. "Les Pays-Bas, de concert avec plusieurs pays partenaires, ont ... Lire la suite

  • Les sénateurs débattent ce jeudi de mesures visant à renforcer le contrôle des allocations chômage et du CPF. ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Lutte anti-fraude : le Sénat durcit le contrôle des allocations chômage et du CPF
    information fournie par Boursorama avec Media Services 13.11.2025 17:23 

    La Haute assemblée a adopté plusieurs mesures pour lutter contre la fraude, dont l'obligation de domicilier son compte en France ou en Europe pour prétendre aux allocations chômage et de se présenter aux certifications CPF. La gauche s'y est opposée. Dans le cadre ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron et le maire de Saint-Denis Mathieu Hanotin lors de la cérémonie d'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, devant le Stade de France le 13 novembre 2025 à Saint-Denis près de Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    13-Novembre: recueillement à Paris et Saint-Denis, dix ans après les attentats
    information fournie par AFP 13.11.2025 17:06 

    Des commémorations sobres et silencieuses devant le Bataclan et les terrasses parisiennes endeuillées, après une cérémonie devant le stade de France: politiques, victimes et proches des disparus se sont recueillis jeudi devant les lieux des attentats du 13-Novembre, ... Lire la suite

  • walt disney (Crédit: Travis Gergen / Unsplash)
    La valeur du jour à Wall Street - Disney fait grise mine après ses trimestriels
    information fournie par AOF 13.11.2025 17:04 

    (AOF) - Plus fort repli du Dow Jones, Disney dévisse de 7,84% à 107,50 dollars dans le sillage d'une performance trimestrielle contrastée. Le géant du divertissement américain a fait état au quatrième trimestre de son exercice décalé d'un bénéfice par action de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank