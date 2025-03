PRÉCISIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS PARUES DANS LA PRESSE

Suite à la publication dans la presse depuis le 5 mars 2025 de rumeurs selon lesquelles FIGEAC AÉRO serait proche de passer sous contrôle d’un groupe indien, le Groupe rappelle et informe le marché des faits suivants :



▪ FIGEAC AÉRO est, d’une manière générale, attentif aux projets et opportunités qui peuvent se présenter et qui seraient de nature à soutenir sa croissance ou à pérenniser un actionnariat solide et de long terme. A ce titre, son président fondateur et principal actionnaire, Jean-Claude Maillard, âgé de 68 ans, peut être sollicité par des candidats acquéreurs d’une participation de contrôle, que cela soit en Europe, en Amérique du Nord, ou en Asie ;



▪ Dans ce cadre, et compte tenu de l’obligation d’information permanente du Groupe, FIGEAC AÉRO a eu connaissance de discussions préliminaires initiées avec un potentiel acquéreur, sans que de telles discussions aboutissent à ce stade à un accord devant être rendu public, et sans qu’il puisse être présagé que ces discussions puissent conduire à un accord de cette nature ;



▪ Le Groupe informera, le cas échéant, le marché de toute information précise dont il aura connaissance en application de ses obligations d’information.