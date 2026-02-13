PRECIEUX-L'or rebondit après son plus bas niveau en près d'une semaine ; les données sur l'inflation américaine en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix à la clôture de la session en Asie)

*

L'or est en passe d'enregistrer un gain hebdomadaire de 0,4 %.

*

L'argent en route pour un gain hebdomadaire de 0,7%

*

Le platine et le palladium sont également en passe de subir des pertes hebdomadaires

*

Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis sont attendues à 8h30 HNE (13h30 GMT)

par Ishaan Arora

L'or a rebondi vendredi, se remettant d'un plus bas de près d'une semaine lors de la session précédente, alors que les investisseurs attendent les chiffres clés de l'inflation américaine pour obtenir des indications sur l'orientation des taux d'intérêt après des données robustes sur l'emploi. L'or au comptant XAU= était en hausse de 1,2 % à 4 979,49 dollars l'once à 08h14 GMT, et a gagné 0,4 % depuis le début de la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en avril ont grimpé de 1 % à 4 998,30 dollars l'once.

« Avec des volatilités aussi élevées qu'elles le sont et ces grands niveaux ronds offrant 5 000 dollars, vous savez, comme des indicateurs de positionnement, les grandes ruptures accélèrent certainement ces mouvements », a déclaré Kyle Rodda, analyste principal du marché chez Capital.com.

L'or a chuté d'environ 3 % pour atteindre son plus bas niveau en près d'une semaine jeudi, passant sous la ligne de soutien clé des 5 000 dollars l'once, alors que la pression de la vente s'est intensifiée après la déroute des marchés boursiers.

« Les métaux précieux ont chuté avec les actions hier soir. Ils n'ont pas vraiment eu de catalyseur macroéconomique », a déclaré Rodda.

Les actions asiatiques ont reculé par rapport à leurs niveaux records vendredi, les inquiétudes concernant la réduction des marges dans le secteur de la technologie ayant touché des entreprises telles qu'Apple AAPL.O . MKTS/GLOB Le métal jaune a également été sous pression après que les données publiées mercredi ont montré que le marché de l'emploi américain a commencé l'année 2026 sur une base plus solide que prévu, renforçant l'idée que les décideurs politiques pourraient maintenir les taux élevés plus longtemps.

Les données de l'indice des prix à la consommation américain sont attendues plus tard dans la journée. Les marchés escomptent deux réductions de 25 points de base cette année, la première étant attendue en juin. Les lingots sans rendement ont tendance à bien se comporter dans les environnements de faibles taux d'intérêt. FEDWATCH Ailleurs, l'or est passé à une décote en Inde cette semaine pour la première fois en un mois en raison d'une demande modérée alors que les prix volatiles ont dissuadé les acheteurs, tandis que le marché chinois a connu une demande robuste à l'approche des vacances du Nouvel An lunaire. GOL/AS

L'argent au comptant XAG= a grimpé de 4,6% à 78,59 dollars l'once, rebondissant après une chute de 11% jeudi, bien qu'il reste sur la voie d'un gain hebdomadaire de 0,7%.

Le platine au comptant XPT= a augmenté de 1,7% à 2 033,99 dollars l'once, tandis que le palladium XPD= a augmenté de 2,8% à 1 661,97 dollars. Les deux métaux étaient sur le point d'enregistrer des pertes hebdomadaires.