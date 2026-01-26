PRECIEUX-L'or atteint un niveau record au-dessus de 5 000 dollars l'once

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix et ajout du contexte dans les paragraphes 5 et 6)

L'or a atteint un niveau record au-dessus de 5.000 dollars l'once lundi, prolongeant un rallye historique alors que les investisseurs se sont rués sur l'actif refuge dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,94% à 5 029,62 dollars l'once à 2321 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en février ont gagné 1,02% à 5 029,70 dollars l'once.

"L'or devrait atteindre un maximum de 6400 dollars l'once avec une moyenne de 5375 dollars", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

L'escalade des frictions entre les États-Unis et l'Otan au sujet du Groenland a donné un nouvel élan à la progression de l'or cette année, en raison des incertitudes financières et géopolitiques qui se profilent à l'horizon.

Sur le front géopolitique, l'Ukraine et la Russie ont terminé une deuxième journée de négociations sous l'égide des États-Unis à Abou Dhabi samedi, sans parvenir à un accord, mais avec de nouvelles discussions attendues le week-end prochain, alors que les frappes aériennes russes ont privé d'électricité plus d'un million d'Ukrainiens dans un froid hivernal glacial.

Pour ajouter à l'incertitude, le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il imposerait des droits de douane de 100 % au Canada si ce dernier concluait un accord commercial avec la Chine, et a averti le Premier ministre canadien Mark Carney qu'un tel accord mettrait son pays en danger.

L'or a grimpé de 64 % en 2025, soutenu par l'assouplissement de la politique monétaire américaine, la demande des banques centrales - la Chine a prolongé sa frénésie d'achat d'or pour un quatorzième mois en décembre - et des entrées record dans les fonds négociés en bourse.

L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,85% à 104,85 dollars l'once. Le platine au comptant XPT= a baissé de 0,21% à 2 762,25 dollars l'once, tandis que le palladium au comptant

XPD= a augmenté de 0,22% à 2 014,50 dollars l'once.

L'argent au comptant a dépassé les 100 dollars l'once pour la première fois vendredi, renforçant sa hausse de 147% l'année dernière, les investisseurs particuliers et les achats dynamiques s'ajoutant à une période prolongée de tension sur les marchés physiques pour le métal précieux et industriel .