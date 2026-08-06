PRÉCIEUX-L'or atteint son plus haut niveau depuis sept semaines grâce aux espoirs liés à la réouverture du détroit d'Ormuz

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* Mercredi, l'or au comptant a enregistré sa plus forte hausse journalière depuis février.

* L'accord proposé sur l'Ormuz donnerait à l'Iran le contrôle du trafic entrant.

* Le rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis sera publié vendredi.

par Ashitha Shivaprasad

L'or a progressé pour la quatrième séance consécutive jeudi et a atteint son plus haut niveau en sept semaines, soutenu par la baisse des cours du pétrole, l'affaiblissement du dollar et la baisse des rendements des bons du Trésor, sur fond d'espoirs croissants quant à la réouverture du détroit d'Ormuz.

L'or au comptant XAU= progressait de 1% à 4 285,84 dollars l'once à 01h32 GMT, son plus haut niveau depuis le 18 juin. Mercredi, le métal précieux avait enregistré sa plus forte hausse quotidienne depuis février.

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 ont progressé de 0,9% à 4 345,80 dollars.

“Cette forte remontée s’explique par l’optimisme croissant quant à la conclusion imminente d’une percée diplomatique au Moyen-Orient. Cela maintiendrait la pression à la baisse sur les cours du pétrole et réduirait la nécessité pour les banques centrales de relever leurs taux, ce qui constituerait un véritable vent favorable pour l’or”, a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG Markets.

Un franchissement durable de la moyenne mobile à 200 jours pourrait ouvrir la voie à une reprise plus forte vers la barre des 5 000 dollars, a-t-il ajouté.

Un accord proposé entre l’Iran et Oman, visant à mettre fin à cinq mois de conflit entre l’Iran et les États-Unis, donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le Golfe par le détroit d’Ormuz, ont déclaré à Reuters une source iranienne de haut rang et deux responsables régionaux. Les cours du pétrole ont reculé jeudi. O/R L'or au comptant a reculé de 19% depuis le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran le 28 février, en raison des craintes d'une inflation liée à l'énergie entraînant une hausse des taux d'intérêt. L'or a tendance à mieux se comporter dans un environnement de taux d'intérêt bas, car il ne rapporte pas d'intérêts.

L’optimisme croissant a fait reculer les anticipations du marché concernant une hausse des taux américains en septembre à 55%, contre 67% deux jours plus tôt. FEDWATCH

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé et l’indice du dollar américain =USD a également été sous pression. Un dollar américain plus faible rend les matières premières libellées en dollars moins chères pour les détenteurs d’autres devises. US/ USD/ Les investisseurs attendent également le rapport sur l’emploi non agricole américain du mois de juillet, dont la publication est prévue vendredi. Le rapport national sur l’emploi d’ADP a montré que la croissance de l’emploi dans le secteur privé américain s’était ralentie en juillet.

“Des chiffres d’emploi décevants soutiendraient davantage l’or, tandis qu’un rebond marqué pourrait créer une pression à court terme, les marchés réévaluant le calendrier de la politique monétaire”, a déclaré Joshua Rotbart, fondateur de J. Rotbart & Co.

Parmi les autres métaux, l’argent au comptant XAG= a gagné 0,1% à 62,16 dollars, tandis que le platine XPT= a progressé de 1,7% à 1 764,10 dollars après avoir atteint son plus haut niveau depuis juin.

Le palladium XPD= a grimpé de 1,1% à 1 377,83 dollars, en hausse pour la troisième séance consécutive.

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