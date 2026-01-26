 Aller au contenu principal
PRECIEUX-L'or atteint le niveau record de 5 100 dollars grâce à une demande effrénée de valeurs refuges
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'or atteint un niveau record de 5 110,50 $ l'once

L'argent prolonge sa remontée record à 110,11 dollars

Le platine atteint un niveau record de 2 918,80 dollars

Les analystes estiment que le prix de l'or pourrait atteindre 6 000 dollars cette année

(Mise à jour des prix à la mi-séance dans la zone EMEA) par Swati Verma

Le prix de l'or a prolongé son rallye record pour dépasser les 5 100 dollars lundi, les banques centrales et les investisseurs cherchant à se protéger des risques géopolitiques et de la volatilité du marché induite par Trump.

L'or au comptant XAU= était en hausse de 2,2% à 5 091,61 dollars l'once à 1140 GMT après avoir atteint un record de 5 110,50 dollars. Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en février ont gagné le même montant à 5 089,90 $.

L'or a grimpé de 64% en 2025 pour atteindre son plus grand gain annuel depuis 1979, pulvérisant plusieurs records grâce à la demande de valeur refuge, à l'assouplissement de la politique monétaire américaine, aux achats importants des banques centrales et aux entrées record dans les fonds négociés en bourse.

Les prix ont déjà augmenté d'environ 18 % depuis le début de l'année.

Le président américain Donald Trump et l'incertitude qu'il crée à de multiples niveaux restent le principal moteur de la flambée des prix et de la dynamique d'investissement alimentée par la peur de manquer, a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank. Dans ses dernières menaces tarifaires, Donald Trump a déclaré samedi qu'il imposerait des droits de douane de 100 % au Canada si ce dernier mettait en œuvre un accord commercial avec la Chine.

Dans le même temps, le yen a atteint un pic de deux mois face au dollar, alors que les spéculations se multipliaient sur une éventuelle intervention entre les États-Unis et le Japon, tandis que les investisseurs ont également débouclé leurs positions en dollars avant la réunion de la Réserve fédérale de cette semaine et l'annonce éventuelle d'un nouveau président de la Fed.

L'indice du dollar =USD est tombé à son plus bas niveau en quatre mois, indiquant une faiblesse qui rend les métaux en dollars plus attractifs pour les acheteurs étrangers. USD/

Les analystes ont déclaré que l'or a encore de la marge pour grimper cette année, potentiellement jusqu'à 6 000 dollars, en raison des tensions mondiales croissantes et de la forte demande des banques centrales et des consommateurs.

Alexander Zumpfe, négociant en métaux précieux chez Heraeus Metals Germany, a déclaré qu'une hausse supplémentaire ne peut être exclue dans des scénarios de stress, en particulier si la confiance dans les devises ou les actifs financiers se détériore davantage, ajoutant que de tels mouvements pourraient être accompagnés de fortes corrections intermédiaires.

L'or au comptant a franchi la résistance à 5 070 dollars et devrait s'élever dans une fourchette de 5 154 à 5 206 dollars l'once, a déclaré Wang Tao, analyste technique chez Reuters.

Il pourrait même atteindre les 5 427 dollars, a-t-il ajouté.

L'argent au comptant XAG= a atteint de nouveaux sommets à 110,11 dollars l'once et était en hausse de 5,8% à 108,92 dollars. L'argent a dépassé les 100 $ pour la première fois vendredi, s'appuyant sur sa hausse record de 147 % l'année dernière, les flux de détail et les achats dynamiques s'ajoutant à une période prolongée de tension sur les marchés physiques.

Le platine au comptant XPT= a bondi de 4,4 % à 2 888,51 $ l'once après avoir touché un record de 2 918,80 $, tandis que le palladium au comptant XPD= a grimpé de 5,3 % à 2 115,75 $ après avoir enregistré un sommet de plus de trois ans de 2 142,70 $.

