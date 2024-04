Precia Molen : Un niveau de rentabilité historique

Publication des résultats 2023

Après avoir publié un chiffre d’affaires 2023 de très bonne facture (+7,4% à 170,2 M€), Precia communique des résultats en forte progression. Le ROC du groupe s’établit à 16 M€ (c5% en dessous du consensus) et progresse de +46% sur l’année pour faire ressortir une marge de 9,4% (+250 bps vs 2022). La génération de FCF est aussi très solide (13,8 M€) et traduit en chiffres la bonne exécution du management, arrivé il y a quelques mois avec la volonté de prioriser la rentabilité et le cash.

Perspectives

Sans le quantifier, le management souligne un bon niveau de prise de commande sur les différentes entités du groupe, hormis en France, où l’activité est ralentie. Etant donné la part de la zone dans le mix de Precia, ce ralentissement pourrait impacter la top line du groupe s’il se confirmait. Côté résultats, le management entend poursuivre ses efforts en matière de gestion opérationnelle, tant sur les filiales qui méritent une attention particulière (UK, Brésil, Malaisie, USA, Chine) que sur le BFR. L’amélioration de ce dernier reste la priorité 2024. Nous ajustons notre scénario à la marge pour 2024 et attendons désormais un CA de 174,5 M€ (vs 177,5 M€ précédemment), soit une croissance de +2,5%, et un ROC de 17,3 M€, impliquant une marge opérationnelle de 9,9% (+40 bps YoY). Nous modélisons un FCF 2024 >15 M€ avec des stocks qui devraient repasser sous les 15% de CA.

Recommandation

Nous accueillons positivement cette publication, qui met en lumière l’excellent travail engagé autour de l’amélioration du profil financier de Precia. Nous relevons légèrement notre objectif de cours à 42,00€ (12,5x EBIT 2024e) et restons à Achat sur le titre.