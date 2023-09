Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Precia Molen: titulaire du label TFS pour la RSE information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 15:32

(CercleFinance.com) - Precia Molen annonce être désormais titulaire du label TFS (Together for Sustainability), à la suite d'une évaluation portant sur la stratégie, les progrès et objectifs de l'entreprise en matière de RSE (responsabilité sociétale des entreprises).



Le spécialiste du pesage industriel et commercial a obtenu la note de 190/200 à l'évaluation TfS, lancée en 2011 par des entreprises de l'industrie chimique pour auditer et améliorer les pratiques de durabilité en évaluant les performances de leurs fournisseurs.



Cette labellisation, valable pour trois ans, récompense selon Precia Molen son engagement notamment dans les domaines de l'environnement, du droit du travail, des droits de l'homme, de l'éthique et de la durabilité.