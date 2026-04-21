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Precia Molen : Résultats annuels solides, encore
information fournie par EuroLand Corporate 21/04/2026 à 08:13

Publication des résultats annuels 2025


Après avoir publié un chiffre d’affaires de 169,0 M€ (vs 168,9 M€ en 2024), Precia communique des résultats solides au titre de son exercice 2025. Le ROC du groupe ressort à 17,1 M€, soit un nouveau record dans l’histoire de la société (vs 16,3 M€ consensus) et le RNpg à 11,0 M€. La marge opérationnelle courante se maintient au-dessus de 10% et ressort flat YoY (10,1%). Pour 2026, la direction affiche un discours plutôt prudent à ce stade malgré un carnet de commandes satisfaisant.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et revoyons notre objectif de cours à 35,00 € (vs 40,00 € précédemment) suite à la mise à jour de nos paramètres de valorisation ainsi qu’un scénario normatif légèrement plus prudent. Au cours actuel, et malgré la solidité relative de ses résultats, la société se traite autour de 6x EV/EBIT 2026e, un point bas depuis cinq ans.

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PRECIA
25,100 EUR Euronext Paris +4,15%
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 08:13:23.

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