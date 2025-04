Precia Molen: le marché salue des résultats jugés solides information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - Le titre Precia Molen grimpe mercredi à la Bourse de Paris, porté par la publication des résultats annuels du spécialiste du pesage, jugés 'très solides' par les analystes.



Vers 11h30, l'action du fabricant de balances industrielles et commerciales gagne près de 7% dans un marché parisien en repli de 0,7%.



Après avoir publié un chiffre d'affaires 2024 de 168,9 millions d'euros en recul de 0,8%, Precia a dégagé un résultat opérationnel courant (ROC) de 17 millions d'euros l'an dernier, contre 16 millions en 2023, légèrement au-dessus du consensus de 16,6 millions.



Le résultat net a progressé de 6,3 à 11,9 millions d'euros, à comparer avec un consensus de 10,4 millions.



La marge opérationnelle dépasse pour la première fois le seuil de 10% pour s'établir à 10,1%.



Fort de ces résultats et de sa structure financière, le groupe dit aborder l'exercice 2025 avec confiance et ambition, tablant sur une croissance modérée de son chiffre d'affaires, hors cession de l'activité pesage commercial, en dépit du contexte économique incertain.





Valeurs associées PRECIA 27,2200 EUR Euronext Paris +6,75%