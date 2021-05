Precia Molen : "L'activité démarre fort au T1"

Publication du CA T1 2021

Precia Molen publie un chiffre d'affaires T1 2021 de très bonne facture avec une croissance de +18,9% à 35,4 M€. Si l'effet de base est favorable car le T1 2020 était déjà impacté par la crise sanitaire, le CA T1 2021 ressort néanmoins en hausse de +11,5% (dont +5% en lien avec l'acquisition de Milviteka) par rapport à la même période en 2019. A noter que la croissance organique est ressortie en hausse de +20,0% ce trimestre mais que le Groupe a été impacté par un effet devise (baisse de la roupie indienne et du real brésilien) à hauteur de -1,1%.



Un carnet de commandes bien orienté

En ce début d'année le Groupe fait état d'un carnet de commandes à la fois supérieur au niveau pré-Covid du T1 2020 mais aussi aux projections budgétaires de 2021 témoignant du retour à une bonne dynamique commerciale notamment en Europe, en Inde et en Chine.



Perspectives

Suite à cette publication, Precia Molen confirme son attente d'un CA annuel 2021 compris entre 140 M€ et 145 M€ hors croissance externe ainsi que d'une amélioration de son résultat opérationnel. Nous attendons pour l'année 2021 un CA de 145,3 M€, incluant la contribution de Creative IT, ainsi qu'un ROC de 14,5 M€. Le management précise cependant que la hausse des prix de l'acier ainsi que les difficultés d'approvisionnement sur certains composants électroniques pourraient venir perturber l'activité.





Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 330,00 € (vs 322,00 €) et notre recommandation reste à l'Achat. Fort de ce retour à une croissance dynamique, nous réitérons notre confiance dans les perspectives de développement de Precia Molen.