Precia Molen: faible croissance sur le troisième trimestre

(CercleFinance.com) - Precia Molen a fait état mercredi d'une faible croissance de son activité au 3ème trimestre dans un contexte de ralentissement confirmé de l'économie en Europe.



Le spécialiste du pesage industriel indique que son chiffre d'affaires s'est élevé à 40 millions d'euros sur la période juillet-septembre, soit une hausse de 0,8% par rapport à 2022.



Sa croissance organique ressort à 1,8%, pénalisée notamment par une baisse de l'activité chez Milviteka, en Lituanie.



Le groupe, qui fabrique des balances pour les mines, la sidérurgie, l'agroalimentaire ou encore la logistique, a dévoilé pour les neuf premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 126,5 millions d'euros, en hausse de 7,1%.



A périmètre et taux de change constants, la croissance organique se monte à 9,4% sur la période.



Dans son communiqué, le groupe évoque une baisse 'significative' du rythme des prise de commandes en Europe occidentale, et particulièrement en France, avec pour conséquence une difficulté à régénérer le carnet de commande de fin d'année.



Cotée sur Euronext Paris, l'action Precia Molen était stable après ces indications.





