Precia Molen: acquisition de 90% de la société Phoenix

(CercleFinance.com) - Le Groupe Precia Molen annonce avoir signé l'acquisition de 90% des actions de la société Phoenix, au Royaume Uni.



Phoenix est un acteur important dans la maintenance et la réparation d'instruments de pesage industriels au Royaume-Uni. Son expertise est particulièrement reconnue dans les industries du ciment et des carrières.



En 2024, son chiffre d'affaires était de 986 k GBP.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du Groupe Precia de renforcer ses activités de service en Europe.





