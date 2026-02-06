 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Precia change de président du directoire
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 18:16

Le conseil de surveillance du groupe Precia a décidé de ne pas reconduire le mandat de Frédéric Mey au poste de président du directoire, alors que son mandat arrivait à échéance.

Il sera remplacé, à partir du 15 mai 2026, par Jean-Philippe Demael. Jusqu'à cette date, Frédérice Mey assurera la continuité de la gouvernance et des opérations du groupe.

La société précise que cette évolution de gouvernance s'inscrit dans une démarche de stricte continuité stratégique visant à capitaliser sur les résultats et les transformations engagées ces dernières années, tout en préparant la construction d'un plan de développement à horizon 2030.

Valeurs associées

PRECIA
27,900 EUR Euronext Paris +1,45%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank