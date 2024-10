Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Precia: cession de la filiale de logiciels Creative IT information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 10:34









(CercleFinance.com) - Le spécialiste du pesage industriel Precia a annoncé jeudi avoir cédé sa filiale lyonnaise de logiciels Creative IT au groupe TSS, un éditeur de logiciels 'B2B'.



Dans un communiqué, Precia explique que l'édition de logiciels de pilotage de la production (MES) est une étape trop lointaine de ses priorités stratégiques dans les objets connectés, l'automatisme ou la supervision.



La société rappelle néanmoins que la mise en oeuvre d'applications destinées à la digitalisation de ses clients industriels reste de son point de vue un axe stratégique 'majeur'.



Rachetée en avril 2021, Creative IT, a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros, soit un peu plus de 2% du chiffre d'affaires consolidé du groupe Precia.



En rejoignant TSS, un ensemble d'entreprises éditrices et intégratrices de solutions métiers qui emploie plus de 7.000 salariés en Europe et couvre une trentaine de marchés verticaux, Creative IT se retrouvera dans un environnement qui lui permettra de se développer, estime Precia.



TSS appartient au groupe canadien de logiciels spécialisés Constellation Software (CSI)





