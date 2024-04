Préavis de grève des hôtesses et stewards français de Vueling du 8 au 12 mai

Le syndicat représentant les hôtesses et stewards français de Vueling a déposé un préavis de grève du 8 au 12 mai, afin de réclamer des négociations "loyales" avec la direction de la compagnie espagnole low-cost, a-t-il annoncé lundi.

Ce préavis, coïncidant avec le week-end prolongé de l'Ascension, est "reconductible en mai et juin", a prévenu dans un communiqué le SNPNC-FO, qui accuse sa direction de "négociation déloyale pour un nouvel accord d'entreprise", se plaint d'un "rythme de travail inhumain" et reproche une "utilisation d'employés sous contrat autre que français".

Le SNPNC-FO, qui avait déjà fait grève au printemps 2023 pour des revalorisations de salaires et une amélioration des conditions de travail, provoquant l'annulation de dizaines de vols, a dit attendre "un geste de la direction afin de cesser immédiatement le préavis et reprendre des négociations loyales dans l'intérêt commun de la vie de l'entreprise et des salariés".

Contactée par l'AFP, Vueling, qui employait 190 hôtesses et stewards en France en 2023, n'a pas été en mesure de réagir dans l'immédiat, ni de préciser les conséquences éventuelles du mouvement social sur le programme de vols.

La compagnie revendique un réseau de 248 routes, dont 42 en France au départ d'Orly, Roissy et six autres aéroports français. Elle a transporté plus de 34 millions de passagers en 2023.

Fondée en 2004 en Espagne et axée sur le "low-cost", Vueling, dont le siège est à Barcelone, est membre du groupe IAG, aux côtés notamment de British Airways et Iberia.