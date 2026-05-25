Preatoni Group dévoile les résultats trimestriels d'une filiale

Preatoni Group, un spécialiste de la détention et l'exploitation de resorts touristiques et du développement immobilier a dévoilé le chiffre d'affaires trimestriel de sa filiale Pro Kapital Grupp.

Sur les trois premiers mois de l'année, cette dernière a généré un chiffre d'affaires de 15,1 millions d'euros, en hausse de 21%, grâce à la livraison d'appartements pour deux projets à Tallin (Estonie) et un autre à Vilnius (Lituanie).

En parallèle, la marge brute s'est élevée à 5,7 millions d'euros, contre 4,2 millions d'euros. Le résultat d'exploitation est quant à lui passé de 2,5 à 4 millions d'euros et le résultat net s'est installé à 2,8 millions d'euros, contre 1,9 million d'euros au premier trimestre 2025.

Enfin, le flux de trésorerie des activités opérationnelles a atteint 10 millions d'euros, contre 1,3 million d'euros un an auparavant.

Preatoni Group a précisé que l'ensemble des indicateurs financiers avaient progressé en dépit du contexte géopolitique.