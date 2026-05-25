 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Preatoni Group dévoile les résultats trimestriels d'une filiale
information fournie par Zonebourse 25/05/2026 à 08:53

Preatoni Group, un spécialiste de la détention et l'exploitation de resorts touristiques et du développement immobilier a dévoilé le chiffre d'affaires trimestriel de sa filiale Pro Kapital Grupp.

Sur les trois premiers mois de l'année, cette dernière a généré un chiffre d'affaires de 15,1 millions d'euros, en hausse de 21%, grâce à la livraison d'appartements pour deux projets à Tallin (Estonie) et un autre à Vilnius (Lituanie).

En parallèle, la marge brute s'est élevée à 5,7 millions d'euros, contre 4,2 millions d'euros. Le résultat d'exploitation est quant à lui passé de 2,5 à 4 millions d'euros et le résultat net s'est installé à 2,8 millions d'euros, contre 1,9 million d'euros au premier trimestre 2025.

Enfin, le flux de trésorerie des activités opérationnelles a atteint 10 millions d'euros, contre 1,3 million d'euros un an auparavant.

Preatoni Group a précisé que l'ensemble des indicateurs financiers avaient progressé en dépit du contexte géopolitique.

Valeurs associées

PREATONI GRP
42,000 EUR Euronext Paris -2,33%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,374 +46,67%
CAC 40
8 192,27 -0,80%
Pétrole Brent
98,88 +2,68%
KALRAY
13 -1,52%
SOITEC
168 -4,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank