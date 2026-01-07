Praxis Precision Medicines en baisse après une vente d'actions de 575 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier -

** Les actions de Praxis Precision Medicines PRAX.O ont baissé de 0,5 % à 271,50 $ avant la cloche, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 575 millions de dollars réalisée pendant la nuit

** La société biopharmaceutique a déclaré tard mardi () avoir vendu environ 2,2 millions d'actions à 260 $, soit une décote de 4,4 % par rapport à la dernière vente

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour la commercialisation potentielle de produits candidats en phase avancée, pour poursuivre les activités de R&D de produits candidats en phase clinique, entre autres utilisations, selon le prospectus de l'offre ()

** Piper Sandler, TD Cowen, Guggenheim et Truist sont les teneurs de livre conjoints ** La société basée à Boston, Massachusetts, a environ 25,2 millions d'actions en circulation au 31 décembre pour une capitalisation boursière d'environ 7 milliards de dollars ** Le 29 décembre, PRAX a augmenté de 13 % pour clôturer à 304,58 $ après que la FDA américaine ait accordé l'étiquette "percée" au médicament expérimental de la société, l'ulixacaltamide, pour traiter les patients souffrant de tremblements essentiels

** L'action a augmenté d'environ 250 % au cours de l'année écoulée

** 14 analystes sur 15 considèrent PRAX comme un "achat fort" ou un "achat", tandis qu'un analyste le considère comme une "vente forte"; le PT médian est de 450 $, selon les données de LSEG