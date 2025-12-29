Praxis Precision grimpe après l'attribution par la FDA du statut de percée à son médicament contre les tremblements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
29 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Praxis Precision Medicines PRAX.O augmentent de14,9 % pour atteindre 309,03 $
** PRAX annonce que la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé le statut de "percée thérapeutique" à son médicament expérimental, l'ulixacaltamide, pour traiter les patients souffrant de tremblements essentiels
** Le statut de percée thérapeutique est destiné à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter des affections graves ou des besoins médicaux non satisfaits
** Le tremblement essentiel est un trouble neurologique du mouvement qui provoque des secousses rythmiques involontaires dans les mains, les bras, la tête ou la voix **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a plus que triplé depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer