 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Praxis Precision grimpe après l'attribution par la FDA du statut de percée à son médicament contre les tremblements
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Praxis Precision Medicines PRAX.O augmentent de14,9 % pour atteindre 309,03 $

** PRAX annonce que la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé le statut de "percée thérapeutique" à son médicament expérimental, l'ulixacaltamide, pour traiter les patients souffrant de tremblements essentiels

** Le statut de percée thérapeutique est destiné à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter des affections graves ou des besoins médicaux non satisfaits

** Le tremblement essentiel est un trouble neurologique du mouvement qui provoque des secousses rythmiques involontaires dans les mains, les bras, la tête ou la voix **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a plus que triplé depuis le début de l'année

Valeurs associées

PRAXIS PRECIS
308,1250 USD NASDAQ +14,57%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street recule, affaiblie par la tech
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:09 

    La Bourse de New York évolue en baisse lundi, entamant dans le rouge la dernière semaine d'échanges de l'année avec des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques. Vers 14H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,30%, l'indice Nasdaq reculait de 0,56% et l'indice ... Lire la suite

  • Un avion de chasse Mirage 2000 de l’armée de l’air taïwanaise décolle de la base aérienne de Hsinchu le 29 décembre 2025. ( AFP / CHENG Yu-chen )
    La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:03 

    La Chine a lancé lundi des manœuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan, dans un contexte de tensions particulièrement fortes après une vente d'armes américaines massive à cette île qui a déployé ses propres forces en riposte et dénoncé l'"intimidation" ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Câbles sous-marins: Prysmian s'allie avec Fincantieri dans les télécommunications
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.12.2025 15:53 

    Le leader mondial des câbles industriels, l'Italien Prysmian, s'est allié avec le constructeur naval Fincantieri pour racheter Xtera, un concepteur de câbles sous-marins dans le secteur stratégique des télécoms, ont annoncé les trois sociétés lundi. Xtera sera ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street ouvre en baisse à la veille des "minutes" de la Fed
    information fournie par Reuters 29.12.2025 15:50 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, les valeurs technologiques ayant effacé une partie de leurs ‍gains de la semaine dernière, tandis que la prudence reste de mise à la veille de la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank