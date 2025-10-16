 Aller au contenu principal
Praxis fait un bond en avant grâce à un médicament contre les troubles du mouvement qui atteint les objectifs de l'essai
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Praxis Precision Medicines PRAX.O ont bondi de 90,2 % à 109,09 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare que son médicament expérimental contre les troubles du mouvement, l'ulixacaltamide, a atteint les principaux objectifs de deux études de stade avancé pour le tremblement essentiel

** Le tremblement essentiel provoque des tremblements involontaires, souvent dans les mains, qui perturbent les tâches quotidiennes

** Les patients traités par le médicament ont montré une amélioration de leur fonctionnement et ont maintenu l'effet dans le temps - PRAX

** La société affirme qu'il n'y a pas d'effets secondaires graves liés au médicament; les plus fréquents sont les vertiges et le brouillard cérébral

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en baisse de ~25% depuis le début de l'année

Valeurs associées

PRAXIS PRECIS
162,7100 USD NASDAQ +183,71%
© 2025 Thomson Reuters.



