Praxis bondit suite à une rencontre positive avec la FDA pour un médicament contre les tremblements et au succès d'un essai sur l'épilepsie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Praxis Precision Medicines PRAX.O augmentent de 36 % pour atteindre 257,89 $, leur plus haut niveau depuis près de quatre ans

** Jeudi, en fin de journée, la société a déclaré que la FDA américaine avait donné son accord concernant la NDA pour son médicament contre les tremblements, l'ulixacaltamide

** NDA est l'abréviation de "New Drug Application" (demande de nouveau médicament)

** La société a également fait état de résultats intermédiaires positifs pour son traitement rare contre l'épilepsie, la relutrigine

** Les vérifications préliminaires suggèrent que les ventes maximales pourraient dépasser 2,5 milliards de dollars et Jefferies prévoit des catalyseurs significatifs à venir, y compris l'acceptation de la NDA et l'approbation potentielle en 2026

** L'ulixacaltamide de la société a montré des avantages significatifs pour le tremblement essentiel, une condition causant des tremblements involontaires

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~235 % depuis le début de l'année