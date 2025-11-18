Pratt and Whitney Canada et l'entreprise indienne Azad Engineering signent un pacte pour la fabrication de composants de moteurs d'avion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'entreprise indienne Azad Engineering AZAD.NS a déclaré mardi avoir signé un accord avec Pratt and Whitney Canada Corporation pour le développement et la fabrication de composants de moteurs d'avion.
