Praemia REIM : Guy-Young Lamé nommée directrice de la recherche et de la stratégie

(AOF) - Praemia REIM annonce la nomination de Guy-Young Lamé en tant que directrice de la recherche et de la stratégie. Elle apporte plus de deux décennies d'expérience sur les marchés immobiliers européens et mondiaux, ayant occupé des postes de direction en recherche et en stratégie chez Ivanhoé Cambridge (CDPQ), Invesco Real Estate et BNP Paribas Real Estate.

Dans ses nouvelles fonctions, Guy-Young Lamé dirigera la recherche et la stratégie en développant des analyses macroéconomiques et sectorielles pour soutenir la prise de décision en matière d'investissement sur la plateforme paneuropéenne de la société.

Elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes d'investissement et de gestion d'actifs pour guider le déploiement du capital, optimiser la construction de portefeuilles et soutenir le développement de produits dans toutes les classes d'actifs et géographies. Guy-Young sera basée au bureau de Paris et sera rattachée directement à Laurent Fléchet, président de Praemia REIM.