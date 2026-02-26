Prada superpose des vestes d'hiver à des robes légères lors de son défilé à Milan, tandis que la présence de Mark Zuckerberg alimente le débat sur les lunettes intelligentes

Le défilé automne/hiver de Prada 1913.F à Milan jeudi comprenait des robes en satin brodé, des jupes transparentes et des pulls en laine, tandis que la présence au premier rang de Mark Zuckerberg a alimenté les spéculations sur un partenariat potentiel avec des lunettes intelligentes.

Les créateurs Miuccia Prada et Raf Simons ont choisi de ne faire défiler que 15 mannequins, chacun portant plusieurs tenues pour mettre l'accent sur la superposition des vêtements, notamment des vestes courtes sur des tuniques légères.

"En tant que femme, votre vie est faite de couches - chaque jour exige non seulement un changement de vêtements, mais aussi une richesse d'identités à l'intérieur de vous-même", a déclaré Miuccia Prada dans les notes de presse.

Des sacs à main aux couleurs vives et des chaussures excentriques à petits talons étaient également exposés.

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms

META.O , propriétaire de Facebook, et son épouse Priscilla Chan étaient assis aux côtés d'Andrea Guerra, directeur général de Prada, et de Lorenzo Bertelli, héritier de la famille Prada.

En novembre, Lorenzo Bertelli, directeur du marketing de Prada, a déclaré à Reuters que le groupe avait eu des "discussions exploratoires " avec EssilorLuxottica

ESLX.PA sur le développement potentiel de lunettes intelligentes sous ses marques, mais qu'aucune décision n'avait été prise.

Prada a un accord de licence avec le fabricant de lunettes franco-italien, qui a conclu un partenariat avec Meta pour développer des lunettes dotées d'une intelligence artificielle.