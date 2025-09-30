 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Prada obtient l'approbation de l'UE pour l'acquisition de Versace
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne a donné son feu vert mardi à l'acquisition du groupe de mode Versace par l'Italien Prada 1913.F .

Au début de l'année, Prada a conclu un accord de 1,38 milliard de dollars pour racheter le petit rival Versace à Capri Holdings CPRI.N .

La Commission européenne a déclaré que l'opération ne posait aucun problème de concurrence.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CAPRI HLDG
19,635 USD NYSE -0,33%
