Prada: l'UE autorise la co-acquisition de Fedeli information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 12:57

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Luigi Fedeli e Figlio ('Fedeli') par Prada et Ermenegildo Zegna ('Zegna').



Fedeli est actif dans l'industrie textile haut de gamme et se spécialise dans la production de tissus en cachemire et en jersey.



Zegna est active dans la conception, la création et la distribution de vêtements de luxe pour femmes, hommes et accessoires, ainsi que dans la fabrication et la distribution de tissus et textiles.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que la société acquise a des activités négligeables dans l'Espace économique européen.