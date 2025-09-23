Prada: Jefferies maintient son conseil à l'achat
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 14:20
L'analyste estime que la hausse d'environ 20 % du secteur depuis les plus bas de l'été laisse à Prada un net potentiel de hausse de sa juste valeur.
'Cette situation intervient alors que les investisseurs se demandent si le renforcement de la demande américaine et l'allègement des pressions en Chine au troisième trimestre pourraient être le signe avant-coureur d'une inflexion durable de la demande, ou si les avantages temporaires de la faiblesse des comparables se confirmeront' indique le bureau d'analyse.
Jefferies estime également que le point sur Prada au troisième trimestre devrait mettre en évidence un décalage entre une décote sectorielle d'environ 60 % et la progression continue des actions boursières.
