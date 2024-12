Prada: a renouvelé son accord avec EssilorLuxottica information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 13:19









(CercleFinance.com) - Le Groupe Prada et EssilorLuxottica ont annoncé le renouvellement de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes sous les marques Prada, Prada Linea Rossa et Miu Miu.



L'accord en cours a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2030, avec la prévision d'un renouvellement jusqu'au 31 décembre 2035.



' Ce renouvellement réaffirme notre engagement à faire vivre ces valeurs et notre vision partagée pour le futur de l'optique ' a déclaré Patrizio Bertelli, Président du Groupe Prada.





