PPG Industries dépasse les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à la hausse des ventes
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur mondial de peinture PPG Industries PPG.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mardi, grâce à des ventes et des prix plus élevés dans ses segments des revêtements de performance et des revêtements architecturaux mondiaux.

L'activité manufacturière américaine a augmenté en août et en septembre grâce à un rebond de la production de véhicules à moteur et de certains biens non durables, même si les droits de douane ont continué à assombrir le secteur manufacturier.

Dans le même temps, les ventes de logements existants aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis sept mois en septembre, les ménages à hauts revenus bénéficiant d'une forte augmentation de leur patrimoine grâce à la vigueur du marché boursier.

Les ventes nettes totales de PPG ont augmenté pour atteindre 4,08 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 4,03 milliards de dollars il y a un an, grâce à une croissance organique à deux chiffres dans les domaines des revêtements aérospatiaux, des revêtements de protection et des revêtements marins, ainsi que des revêtements d'emballage.

Plus tôt dans la journée de mardi, l'entreprise homologue Sherwin-Williams SHW.N a également dépassé les estimations de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande de la part des peintres professionnels et à une augmentation des ventes.

Cependant, PPG a abaissé ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025 entre 7,60 et 7,70 dollars par action, par rapport à ses prévisions précédentes de 7,75 à 8,05 dollars par action.

"La demande mondiale s'est affaiblie par rapport au début de l'année et nous nous attendons à une gestion des stocks des clients dans le domaine des revêtements de finition automobile à la fin de l'année", a déclaré le directeur général Tim Knavish.

Sur une base ajustée, l'entreprise a enregistré un bénéfice de 2,13 dollars par action, contre des estimations de 2,09 dollars par action pour les analystes, selon les données compilées par LSEG.

