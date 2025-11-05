Poxel va solliciter ses actionnaires pour lever des fonds
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 16:33
Poxel a annoncé mercredi avoir l'intention de solliciter ses actionnaires le mois prochain afin de lever des fonds pour lui permettre de poursuivre ses activités.
La société biopharmaceutique, qui se trouve en situation de redressement judiciaire depuis le mois d'août, prévoit de réunir ses actionnaires en assemblée générale le 11 décembre prochain en vue d'approuver une série d'opérations sur le capital.
Dans un communiqué, l'entreprise explique que deux investisseurs ont proposé d'apporter ces nouveaux financements: IPF Partners pour un montant
maximum de 6,25 millions d'euros incluant le financement de la période d'observation et Iris pour un montant maximum de cinq millions d'euros, à raison d'un million par an sur cinq ans.
A l'ordre du jour de l'AG du mois de décembre figurera ainsi un projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, garantie par IPF Partners, devant offrir la possibilité aux actionnaires d'y souscrire avec une décote 'très incitative'.
La biotech prévoit par ailleurs de demander à ses actionnaires d'autoriser une augmentation de capital par compensation de créances réservée à IPF Partners, avec l'objectif de réduire significativement son niveau d'endettement.
Figure également une résolution portant sur une émission de bons de souscription d'actions au profit des actionnaires d'une part, et dans le cadre des financements accordés par Iris d'autre part.
Poxel prévient qu'en l'absence d'approbation des actionnaires sur ces nouveaux financements, son plan de redressement basé sur la recherche de partenariats et des réductions des coûts, ne pourrait être mis en oeuvre, ce qui provoquerait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, puisqu'aucune offre de reprise ou alternative de financement n'a été présentée ou discutée à ce jour.
L'action cédait plus de 22% mercredi à la Bourse de Paris après ces annonces.
