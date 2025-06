Poxel: va présenter des données sur l'Imeglimine information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - Poxel annonce que cinq présentations scientifiques sur l'Imeglimine (commercialisé sous le nom TWYMEEG au Japon) seront dévoilées lors des 85èmes sessions scientifiques de l'ADA, le plus grand congrès consacré au diabète qui se tiendra du 20 au 23 juin 2025 à Chicago.



Ces travaux, soutenus par Sumitomo Pharma, incluent deux essais cliniques et trois études précliniques menées par des experts japonais.



Les thématiques abordées incluent les effets potentiels de l'Imeglimine sur l'inflammation et la fibrose rénales, la sécrétion d'insuline, la prédiction du contrôle glycémique par intelligence artificielle, la neuropathie diabétique et la parodontite chez le sujet diabétique.



Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, souligne l'intérêt scientifique renouvelé pour TWYMEEG et confirme la valeur thérapeutique de la molécule au sein de la communauté médicale internationale.





Valeurs associées POXEL 0,6000 EUR Euronext Paris -3,85%