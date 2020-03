Poxel tiendra une conférence téléphonique afin de présenter ses résultats annuels 2019 et ses derniers développements le 26 mars 2020 à 18h00 CET

Lyon, France, le 23 mars 2020 - POXEL SA (Euronext - POXEL - FR0012432516, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), publiera et présentera ses résultats annuels 2019 ainsi que les derniers développements de la société le jeudi 26 mars 2020, après clôture des marchés.



L'équipe de direction de Poxel tiendra une conférence téléphonique en français, à 18h00, heure de Paris, à l'intention des investisseurs et analystes afin de présenter ses résultats annuels 2019 et les derniers développements de la société.



Le communiqué de presse annonçant les résultats annuels 2019 et présentant un bilan d'activité de Poxel sera publié après clôture des marchés. Une présentation sera disponible sur le site internet de Poxel dans la rubrique Investisseurs : https://www.poxelpharma.com/fr/investisseurs.



La conférence téléphonique est accessible au : +33 (0)1 70 71 01 59, suivi du code d'accès : 38556439#.



Une réécoute sera disponible après l'événement pendant une période de 90 jours en composant le : +33 (0)1 72 72 74 02 suivi du code : 418906112#.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : poxel@newcap.eu