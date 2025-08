Poxel - Suite au dépôt d’une requête en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, Poxel annonce un changement de gouvernance

LYON, France, le 1er août 2025 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce des changements significatifs au sein de son Conseil d’administration.



Comme évoqué dans le communiqué en date du 29 juillet 2025 suite à l’accord signé par Poxel et ses administrateurs avec le principal créancier de la Société, et dans le contexte du dépôt de la déclaration de cessation de paiement et de la requête en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal des activités économiques de Lyon, l’ensemble des administrateurs actuels de la Société, Madame Pascale Boissel, Monsieur Richard Kender, Monsieur Thomas Kuhn et Monsieur Khoso Baluch, ont chacun remis leur démission avec effet immédiat à compter du 31 juillet 2025.



