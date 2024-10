Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Poxel: rebond du titre avec la trésorerie qui rassure information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 11:09









(CercleFinance.com) - Poxel évolue en hausse vendredi à la Bourse de Paris, les analystes saluant la position de trésorerie de la société de biotechnologies qui lui assure de la visibilité jusqu'à fin 2025.



Peu avant 11h00, l'action rebondit de plus de 4% après avoir touché cette semaine des plus bas depuis le fin 2023.



Poxel a fait état hier soir d'un accord avec la société d'investissement américaine OrbiMed visant à monétiser une partie des redevances issues des ventes de son antidiabétique Twymeeg, son produit-phare, à hauteur de 50 millions de dollars sous la forme d'un emprunt obligataire.



En contrepartie, OrbiMed recevra redevances dont bénéficie Poxel au titre des ventes de Twymeeg réalisées par Sumitomo Pharma au Japon pour un montant total de 100 millions de dollars.



Poxel précise que le montant de l'emprunt obligataire versé par OrbiMed sera utilisé pour réduire son endettement vis-à-vis d'IPF Partners et des banques auprès desquelles la biotech avait contracté un prêt garanti par l'Etat (PGE).



Les fonds levés vont aussi lui permettre de soutenir son plan stratégique dans les maladies rares, en parallèle de la poursuite des discussions partenariales pour ses produits.



En incluant le tirage résiduel intégral de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec Iris, l'entreprise va pouvoir étendre l'horizon de financement de ses activités jusqu'à fin 2025.



Au niveau des résultats, Poxel a fait part d'un léger creusement de sa perte nette à 35 millions d'euros en 2023, à comparer avec 31,4 millions d'euros en 2022.





