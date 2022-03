Poxel publiera ses résultats annuels 2021 et tiendra un webinaire le 22 mars 2022

LYON, France, le 15 mars 2022 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, publiera ses résultats annuels 2021 le mardi 22 mars 2022, après clôture des marchés.



L’équipe de direction de Poxel tiendra un webinaire :



• En français, à 18h heure de Paris (13h heure de New York)

L’inscription à la vidéo-conférence est accessible au lien suivant :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4dWeP9qBSrObHPWD97xKQQ



• En anglais à 14h heure de New York (19h heure de Paris)

L’inscription à la vidéo-conférence est accessible au lien suivant :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4tH24fDcSxqoG5OoCu2vSA



Une présentation sera disponible sur le site internet de Poxel dans la rubrique Investisseurs.



Les participants pourront soumettre leurs questions via le chat disponible pendant l'événement.



Le replay du webinaire sera disponible sur le site internet de Poxel dans la rubrique Investisseurs / Information de l’entreprise / Présentation