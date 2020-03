Poxel publiera ses résultats annuels 2019 et tiendra une conférence téléphonique le 26 mars 2020

Lyon, France, le 4 mars 2020 - POXEL SA (Euronext - POXEL - FR0012432516, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), publiera ses résultats annuels 2019 le jeudi 26 mars 2020, après clôture des marchés.



L'équipe de direction de Poxel tiendra une conférence téléphonique en français, à 18h00, heure de Paris, à l'intention des investisseurs et analystes afin de présenter ses résultats annuels 2019 et les derniers développements de la société.



La conférence téléphonique est accessible au : +33 (0)1 70 71 01 59, suivi du code d'accès : 38556439#.



Une réécoute sera disponible après l'événement pendant une période de 90 jours en composant le : +33 (0)1 72 72 74 02 suivi du code : 418906112#.