Poxel publie son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2025

· Les ventes de TWYMEEG® continuent de progresser au Japon, en hausse de 5% sur le dernier trimestre (juillet-septembre) par rapport au trimestre précédent et de 40% par rapport au 3ème trimestre 2024



· Les ventes brutes de TWYMEEG® pour Sumitomo s’élèvent ainsi à 5 milliards de yens pour son 1er semestre clos au 30 septembre, confortant sa prévision de 11,2 milliards de yens pour l’ensemble de son exercice fiscal clos au 31 mars 2026, ce qui correspondrait à une augmentation de 47% par rapport aux ventes de l'exercice fiscal 2024



LYON, France, le 13 novembre 2025 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 septembre 2025 et les neuf premiers mois de l’exercice.



