Poxel publie son chiffre d’affaires pour l’exercice 2025 et fait le point sur sa situation financière
16/02/2026 à 19:00

• Les ventes brutes de TWYMEEG® au Japon ont continué leur accélération en croissance de +15,0% au 4ème trimestre 2025 (octobre-décembre) par rapport au trimestre précédent et de +40% par rapport au 4ème trimestre 2024.
• Poxel a réalisé un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, correspondant à 10 % de redevances sur les ventes nettes de TWYMEEG®.
• Au 31 décembre 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 0,9 million d’euros.

LYON, France, le 16 février 2026 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel pour l’exercice clos au 31 décembre 2025 et fait le point sur sa situation financière.

