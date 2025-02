Poxel publie son chiffre d’affaires pour l’exercice 2024 et fait le point sur sa situation et ses perspectives financières

Suite à la non-adoption des principales délégations financières lors de l'Assemblée Générale Mixte du 11 février 2025, la Société est confrontée à une situation incertaine et défavorable quant à la poursuite de ses activités :



• Cas de défaut au titre des accords de financement avec IRIS et IPF Partners donnant la possibilité à chacun d’eux d’exiger le remboursement immédiat de leurs emprunts obligataires respectifs (respectivement d’un montant de 4,3 millions d’euros et de 17,1 millions d'euros)



• Avec une position de trésorerie de 3,7 millions d'euros au 31 décembre 2024, la Société ne sera pas en mesure d’honorer ses obligations de remboursement auprès d’IRIS et IPF Partners, dans le cas où ces derniers demanderaient le remboursement immédiat de leurs emprunts obligataires, ce qui compromet considérablement sa continuité d’exploitation



• Le Conseil d'Administration et la Direction travaillent activement à la recherche de solutions potentielles avec les créanciers de Poxel



