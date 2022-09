Poxel publie ses résultats financiers pour le premier semestre 2022 et dresse un bilan de ses activités

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu.



L’équipe de direction de Poxel tiendra un webinaire le mercredi 21 septembre à :

• 13h00 heure de Paris (7h00 heure de New York) en français et

• 8h45 heure de New York (14h45 heure de Paris) en anglais.



Une présentation sera disponible après l’évènement sur le site internet de Poxel dans la rubrique Investisseurs.



Pour s’inscrire au webinaire en français :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_z5Pgz18KRBqubDQ2QCjm7A



Pour s’inscrire au webinaire en anglais :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WC9_M_yvR_aKmJVcHJPXrg



LYON, France, le 21 septembre 2022 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, publie aujourd’hui ses résultats pour la période close le 30 juin 2022 et présente le bilan de ses activités.



Prochain communiqué financier : Trésorerie et chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022, le 8 novembre.