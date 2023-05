Poxel publie sa trésorerie et son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023 et dresse un bilan de ses activités

- Les ventes de TWYMEEG au Japon pour l'exercice fiscal 2022 de Sumitomo Pharma sont supérieures de plus de 20% aux prévisions de Sumitomo Pharma, qui prévoit une croissance des ventes de TWYMEEG pour son exercice 2023 de 90% par rapport à l'année précédente

- Horizon de financement étendu jusqu’à la fin du 2ème trimestre 2025 grâce à la restructuration de la dette de la Société, en incluant l’intégralité du tirage de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec IRIS

- La Société recherche activement des financements supplémentaires pour lancer des études de phase II de preuve de concept (POC) dans l’adrénoleucodystrophie (ALD)

- Au 31 mars 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 10,6 millions d’euros (11,6 millions de dollars)



LYON, France, le 17 mai 2023 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les troubles métaboliques rares, publie aujourd'hui sa position de trésorerie, son chiffre d'affaires et dresse un bilan de ses activités pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023.



Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu.