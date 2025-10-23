 Aller au contenu principal
Poxel : mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2024
information fournie par Boursorama CP 23/10/2025 à 18:15

LYON, France, le 23 octobre 2025 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, notamment metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd’hui avoir déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos au 31 décembre 2024.

Ce document est disponible en français sur le site internet de l’AMF et sur le site internet de Poxel (www.poxelpharma.com), dans la rubrique Investisseurs > Information des actionnaires > Informations réglementées.

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu.

