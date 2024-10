Poxel : mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2023

LYON, France, le 11 octobre 2024 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd’hui avoir déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos au 31 décembre 2023.



Ce document est disponible en français sur le site internet de l’AMF et sur le site internet de Poxel (www.poxelpharma.com), dans la rubrique Investisseurs/ Information des actionnaires/Informations réglementées. Une traduction en anglais sera disponible ultérieurement sur le site internet de la Société.



Le Document d’Enregistrement Universel 2023 comprend :

• le Rapport Financier Annuel 2023, incluant le Rapport de Gestion,

• le Rapport sur la Gouvernance d’Entreprise, et

• le Rapport de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE).



Des exemplaires de ce document sont disponibles gratuitement, sur demande, au siège social de la Société situé Immeuble Le Sunway, 259-261 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, France.



