Poxel: le C.A. a triplé en 2024, mais la trésorerie inquiète information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Poxel a annoncé mercredi soir que son chiffre d'affaires avait plus que triplé l'an dernier, mais sa situation de trésorerie semble inquiéter les investisseurs.



Poxel indique avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,6 millions d'euros pour l'exercice 2024, contre deux millions d'euros au cours de l'année précédente.



L'entreprise explique que cette croissance reflète principalement les 580 millions de yens (3,6 millions d'euros) de redevances perçues de la part Sumitomo Pharma au titre des ventes de l'anti-diabétique Twymeeg au Japon.



Mais cette progression est occultée aux yeux des investisseurs par la situation financière délicate du groupe, dont la trésorerie a fondu à 3,7 millions d'euros au 31 décembre 2024, contre 13,1 millions d'euros au 30 septembre 2024.



Dans un communiqué, la société évoque des perspectives financières 'fortement impactées' générant une incertitude significative quant à sa continuité d'exploitation.



Poxel indique travailler activement à la recherche de solutions potentielles avec ses créanciers.



Suite à cette publication, l'action perdait plus de 4% à la mi-journée à la Bourse de Paris.





Valeurs associées POXEL 0,21 EUR Euronext Paris -6,64%