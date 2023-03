Poxel étend sa visibilité financière jusqu’à la fin du 2ème trimestre 2025 à la suite d'un accord de restructuration de sa dette et de la mise en place d’une nouvelle ligne de financement en fonds propres

LYON, France, le 23 mars 2023 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui avoir finalisé (1) des accords avec ses créanciers afin de restructurer sa dette existante et (2) la mise en place d’une nouvelle ligne de financement en fonds propres avec IRIS comprenant un premier tirage de 3,5 millions d'euros. Grâce à ces accords, et en incluant le tirage complet de la nouvelle ligne de financement en fonds propres, la Société prolonge sa visibilité financière et estime que ses ressources seront suffisantes pour financer ses opérations et ses besoins en matière d'investissement jusqu’à la fin du 2ème trimestre 2025.



