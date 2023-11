Poxel dresse un bilan de ses activités et publie sa trésorerie et son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2023

LYON, France, le 8 novembre 2023 – POXEL (POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, dresse aujourd’hui un bilan de ses activités et publie sa trésorerie et son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2023.



« Nous sommes ravis de la forte progression des ventes de TWYMEEG au cours du dernier trimestre, avec une croissance de près de 30% reportée par notre partenaire Sumitomo Pharma. Cela confirme l’intérêt de TWYMEEG pour le traitement des patients atteints de diabète de type 2. Si la tendance actuelle se maintient, nous pourrions dépasser les prévisions de Sumitomo Pharma pour l’exercice 2023, ce qui nous donnerait droit à des redevances plus élevées sur toutes les ventes nettes de TWYMEEG et un paiement basé sur les ventes de 3,4 millions d’euros2 plus tôt que prévu », a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. « Nous poursuivons nos discussions actives avec des investisseurs et des partenaires potentiels, et sommes mobilisés afin d’obtenir des financements supplémentaires pour faire avancer notre stratégie sur les maladies rares et lancer les études de phase II de preuve de concept (POC) dans l'ALD ».



