Poxel dresse son bilan d'activité et publie sa position de trésorerie et son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2020

LYON, France, le 21 juillet 2020 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), dresse aujourd'hui son bilan d'activité et publie sa position de trésorerie et son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre de 2020.



« Au cours du deuxième trimestre, nous avons atteint un certain nombre d'objectifs cliniques et corporate importants pour la Société, notamment le renforcement de notre position de trésorerie qui nous permet d'accélérer nos programmes dans la NASH et de poursuivre nos développements d'opportunités à un stade plus précoce et issues de nos plateformes AMPK et TZD deutérées. De plus, nous avons publié des résultats positifs d'études précliniques et cliniques pour le PXL770, démontrant son potentiel dans le traitement de la NASH et que l'activation de l'AMPK pourrait être plus largement utilisée dans le traitement d'autres maladies métaboliques chroniques et rares », a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. « Nous sommes impatients de poursuivre l'évaluation des programmes à un stade plus précoce de développement provenant de nos plateformes et poursuivrons toutes les options de nature à continuer à accroître la valeur de notre portefeuille produit ».