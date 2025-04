Poxel: comptes annuels reportés, la trésorerie inquiète information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 12:25









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Poxel recule mercredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une visibilité financière limitée et du report de la publication de ses résultats annuels 2024.



Peu avant 12h00, le titre se repliait de 3,8% après avoir été réservé à la baisse au moment où il accusait une baisse de plus de 10%.



A l'occasion d'un point sur sa situation financière, l'entreprise a rappelé que la non-adoption de certaines résolutions lors de son assemblée générale de février dernier avait créé une situation défavorable et incertaine quant à la poursuite de ses activités.



Ce défaut de validation des délégations financières remet en cause les accords avec Iris et IPF Partners, qui pourraient demander le remboursement immédiat de leurs prêts, qui atteignent respectivement 4,3 et 13,4 millions d'euros.



Avec une position de trésorerie qui s'établissait à deux millions d'euros au 31 mars, Poxel indique qu'elle pourrait ne pas être en mesure d'honorer ses obligations de remboursement, ce qui compromet considérablement sa continuité d'exploitation.



En attendant l'issue de ses négociations avec les créanciers, la société a décidé de reporter l'approbation et la publication de ses comptes annuels 2024, initialement prévue le 22 avril.



Une nouvelle date sera communiquée une fois ces pourparlers finalisés.



